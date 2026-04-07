فانس: مفاوضات مكثفة قبل الموعد النهائي لمهلة ترامب لإيران

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن "الكثير من المفاوضات ستجري" قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات أمريكية على البنية التحتية المدنية.

وعند سؤاله حول ما إذا كانت إيران ستتوصل إلى اتفاق مقبول، رد فانس: "لقد حدد الرئيس موعدا نهائيا بعد نحو 12 ساعة من الآن في الولايات المتحدة، وسنرى ما سيحدث".

وأشار إلى أنه "سيكون هناك الكثير من المفاوضات بين الآن وحتى ذلك الحين، وآمل أن نصل إلى حل جيد"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه مع تصريحات فانس خلال مؤتمر صحفي في بودابست، نشر ترامب على منصته "تروث سوشيال": "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبدا.. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وكان ترامب قد هدد سابقا بإعادة إيران إلى "العصر الحجري"، قائلا إنه سيستهدف جميع محطات الكهرباء والجسور في البلاد، كما قلل من المخاوف المتعلقة باحتمال ارتكاب جرائم حرب نتيجة لذلك.