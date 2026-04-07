ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، في الوقت الذي تذبذبت فيه أسعار النفط، في الي الوقت الذي يحاول فيه الوسطاء الإقليميون الوصول إلى اتفاق لوقت إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حددها قبل قصف كل محطات الطاقة في إيران غدا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0%، بعد تحقيقه أول ارتفاع أسبوعي له منذ 6 أسابيع في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 165 نقطة أي بنسبة 4ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5ر0%.

في الوقت نفسه تأرجحت أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض والارتفاع، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن ما سيحدث في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وإلى أي مدى ستظل تعرقل إمدادات النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج العربي إلى أسواق العالم.

وقد رفضت إيران في وقت سابق اليوم الاثنين أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار، وقالت إنها تريد، بدلا من ذلك، نهاية دائمة للحرب، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب خلال ساعات.

وقال مجتبى فردوسي بور، رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في القاهرة، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الاثنين: "لن نقبل مجرد وقف إطلاق النار. نحن نقبل فقط نهاية للحرب مع ضمانات بأننا لن نتعرض لهجوم مرة أخرى

ويستمر القتال، بما في ذلك القصف الإسرائيلي لمصنع بتروكيماويات إيراني، في الوقت الذي تحاول فيه الدول الوسيطة إقناع الولايات المتحدة وإيران بمقترح جديد لوقف إطلاق النار.

ويهدد ترامب بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خمس إمدادات النفط العالمية في الظروف الطبيعية، بحلول منتصف الليل بتوقيت واشنطن. وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال في مطلع الأسبوع الحالي "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، مجتمعة معا، في إيران" وهدد قادة إيران بقوله "ستعيشون في الجحيم - فقط شاهدوا! الحمد لله".

وجدد ترامب تهديده اليوم مؤكدا أنه لن يمدد المهلة التي منحها لإيران.

وفي سوق النفط ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8ر0% إلى 41ر112 دولارا للبرميل، بعد تراجعه في بداية التعاملات. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر0% إلى 77ر109 دولارا للبرميل ليظل أعلى كثيرا من مستواه قبل الحرب وكان 70 دولارا للبرميل تقريبا.