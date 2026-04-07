افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مصنع الثلج ومركز توزيع الأسماك بمدينة الطور، بتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، والدكتور رمضان عبده، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والمهندس صفوان المراعي، مدير الثروة السمكية بالمحافظة، وعبدالمقصود بدر، مدير شؤون البيئة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مكونات مركز التوزيع والمصنع وأهميتهما في خدمة المواطنين بالمدينة.

وأُقيم مركز تجميع الأسماك على مساحة 4000 متر مربع، ويضم صالة للمزاد وفرز الأسماك، وغرف تبريد وتجميد، ومحلات بيع أسماك، ومحلات متعددة الأغراض تشمل خضراوات وأدوات صيد، إلى جانب مصلى وسوبر ماركت وكافتيريا ومطعم أسماك ومبنى إداري وغرفة أمن.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المشروع يمثل نقلة نوعية لمدينة الطور، لما يوفره من خدمات للصيادين والمواطنين، فضلًا عن إتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المدينة، مشيرًا إلى أن المركز يتيح للمواطنين شراء الأسماك بأسعار الجملة.

ومن جانبه، أوضح المهندس صفوان المراعي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، أن التكلفة الإنشائية لمصنع الثلج بلغت 9 ملايين جنيه شاملة المباني والتجهيزات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1023 بلاطة يوميًا، بواقع 341 بلاطة كل 18 ساعة، وهي مدة الوردية الواحدة، لافتًا إلى أن سعر البلاطة يبلغ 26 جنيهًا بدعم من الدولة، وأن المصنع تابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأضاف أن تكلفة مركز تجميع الأسماك تبلغ نحو 23 مليون جنيه، ويضم 31 محلًا وصالة فرز وبورصة لبيع الأسماك بالجملة.

وأشار إلى أن بورصة الأسماك ستدار من خلال صندوق التنمية المستدامة بخليج السويس والبحر الأحمر، بمشاركة محافظة جنوب سيناء ووزارات البيئة والسياحة والزراعة.



