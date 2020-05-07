بومبيو يشكر كوريا الجنوبية على تعاونها الوثيق في مكافحة كورونا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن شكره لنظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا على تعاون سول الوثيق بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين لمناقشة استجابة واشنطن وسول لوباء الفيروس التاجي.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بومبيو شكر كانج على التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بشأن (كوفيد-19)، وأكد من جديد قوة التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، والذي لا يزال يمثل محور السلام والأمن في منطقة المحيط الهادئ الهندي وفي جميع أنحاء العالم.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن وزيري الخارجية عالجا قضية المفاوضات المتوقفة بشأن اقتسام تكاليف الدفاع.

وأضاف المسؤول أنه بينما اتفق الجانبان على ضرورة العمل للتوصل إلى صفقة بسرعة، إلا أنه لم يكن هناك انفراجة نحو صفقة.