وزير النقل يقيل نائب رئيس هيئة السكك الحديدية بعد أسبوعين من تعيينه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقال وزير النقل كامل الوزير، المهندس سامى عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفنى، بعد أسبوعين فقط من تعيينه فى أعقاب حادث قطار طوخ الأخير.

وأسند الوزير مهام الإشراف على قطاع الصيانة والدعم الفني إلى المهندس أشرف عبد الوهاب عفيفي رئیس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة والمنتدب على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق، لحين صدور تعليمات أخرى.



وكان الوزير، أصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة في هيئة السكك الحديدية تضمنت 10 قيادات في 20 أبريل الماضي، بينها تعيين "عبدالفتاح" بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني.