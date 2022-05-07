 كوبا.. 9 قتلى وأكثر من 40 جريحًا إثر انفجار في فندق فاخر - بوابة الشروق
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كوبا.. 9 قتلى وأكثر من 40 جريحًا إثر انفجار في فندق فاخر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 3:47 ص | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 3:47 ص

أعلن رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، أنّ انفجارًا قويًّا وقع فى فندق ساراتوجا وهو من الفنادق الفاخرة فى هافانا يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 أخرين .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، ما كتبه عن الحادث الرئيس الكوبى والذى تضمن أحدث حصيلة للضحايا على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بعد إجرائه جولة في موقع الانفجار والمستشفيات المحلية.

وصرّح دياز بأنّ سبب الحادث هو وقوع انفجار بصهاريج غاز داخل الفندق الشهير.

ونشرت صحيفة جرانما ووسائل إعلام حكومية، صورًا ولقطات مصورة من موقع الحادث تظهر جدران الواجهة الأمامية للفندق والجانبين وقد تعرضت للدمار وسط تصاعد سحب من الدخان والغبار.

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