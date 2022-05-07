الشعباني يحدد 3 شروط للإستمرار مع المصري

يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، جلسة مع التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الكروي الأول خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطلب معين الشعباني عقد جلسة مع مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بإستمراره مع الفريق حتي نهاية الموسم، في ظل الأوضاع التي يمر بها الفريق.

وأبلغ معين الشعباني مجلس إدارة المصري ضرورة توفير الأجواء الهادئة للفريق لإستمراره حتي نهاية الموسم، واشترط الشعباني توافر ثلاثة شروط لتحقيق الهدوء للفريق.

وفي مقدمة تلك الأمور ضمان عدم تكرار ما حدث قبل مواجهة الإسماعيلي التي جرت «الجمعة» من امتناع اللاعبين عن الدخول في معسكر الفريق بالإسكندرية، وتأخرهم عن الوصول للمعسكر 48 ساعة مما أدي لتعرض الفريق للخسارة من الاسماعيلي بسبب تشتيت ذهن الجهاز الفني واللاعبين في تلك الأزمة.

بالإضافة إلى إنهاء ازمة المستحقات المالية للاعبين والاتفاق على جدولة مناسبة حتي لا يتكرر الأمر مجددًا، والشرط الثالث الذي حدده الشعباني هو إنهاء حالة الانقسام الموجوده داخل الفريق، وعدم تدخل بعض أعضاء مجلس الادارة في شؤون الفريق.

وينتظر أن يضع مجلس ادارة المصري النقاط فوق الحروف في تلك الجلسة سواء بتوفير ضمانات كافية، لعدم تكرار ماحدث قبل مباراة الاسماعيلي أو اتخاذ ما يراه مجلس الادارة مناسباً للفريق خلال الفترة المقبلة.