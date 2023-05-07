وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات النقل من داخل غرفة العمليات

تابع علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم، واطمأن على سير الامتحانات بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأوضح عبدالرؤوف، في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يؤدي طلاب الصف الرابع البالغ عددهم 35 ألفا و281 طالبا وطالبة امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى، وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم 35 ألفا و585 طالبا وطالبة مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى.

وأكد أن الطلاب سيؤدون في الفترة الثانية امتحان مادة التربية الدينية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن نسبة الحضور بلغت 94% تقريباً.

وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الأول البالغ عددهم 37 ألفا و956 طالبا وطالبة سيؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم

33 ألفا و538 طالبا وطالبة امتحان الجبر والإحصاء في الفترة الأولى، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الفنية، وبلغت نسبة الحضور 94% تقريباً.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم 13 ألفا و435 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، وبلغت نسبة الحضور 99.9% تقريباً.

وأوضح عبدالرؤوف أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.