 محافظ الشرقية يُتابع الحالة الصحية لمصاب حادث انهيار سقف منزل أبو كبير.. ويوجه بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الشرقية يُتابع الحالة الصحية لمصاب حادث انهيار سقف منزل أبو كبير.. ويوجه بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفيين

فاطمة علي
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 5:39 ص

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحالة الصحة للمصاب جراء حادث انهيار سقف منزل مكون من ثلاثة طوابق في قرية المانسترلي بمركز أبو كبير، والذي تبين إصابته باشتباه في وجود كسر بالفقرات، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت الدكتور أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إن محافظ الشرقية قد أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بمتابعة الحاله الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية له حتى تماثله للشفاء وعودته إلى منزله بسلام، وسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور ورود بلاغ بالحادث تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وكذلك سيارتين من الحماية المدنية لفرض كردون أمني لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض السقف المنهار.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المانسترلي بمركز أبو كبير، نتج عنه حالة إصابه واحدة وحالتي وفاة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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