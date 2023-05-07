الخارجية السورية بعد عودتها للجامعة العربية: المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، وذلك في أعقاب قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إلى شغل مقعدها.

وذكرت الخارجية السورية في بيان لها، "تلقينا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 مايو 2023 بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية".

وأضاف البيان " نؤكد أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية".

وبعد غياب 12 عاما، عادت سوريا إلى الحضن العربي، وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم.

وأعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي اليوم، أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها وشغل مقعدها في مجلس الجامعة، اعتبارا من اليوم.

وأضاف البيان، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو2023".