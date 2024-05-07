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الخطيب يدعو فوزي لقجع لزيارة الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 1:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 1:28 م

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدعوة لـ فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، لزيارة القلعة الحمراء، بعد تصريحات الأخير والإشادة بالنادي الأهلي في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وفقا لموقع «le360 sport» المغربي، دعا محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية ورئيس النادي الأهلي، فوزي لقجع إلى زيارة النادي الأهلي لتكريمه.

أضاف الموقع المغربي أن الخطيب بعث رسالة لفوزي لقجع عبر فيها عن امتنانه وشكره لما جاء في حواره مع قناة «أون تايم سبورتس» خصوصا تلك التي تحدث فيها عن مصر والكرة المصرية والنادي الأهلي.


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