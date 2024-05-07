محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لتسريع الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة من بينها المركز التكنولوجي بحي السلام ثان لمتابعة إجراءات استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وأكد أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور، مؤكدا الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها ٣٧ مركزًا لاستقبال طلبات التصالح.

وأشار عبدالعال إلى الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية.

ولفت إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي تمت ما قبل ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.