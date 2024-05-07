مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين في هجوم طعن بمستشفى بجنوب غرب الصين

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لقى شخصان حتفهما وأصيب 21 آخرون في هجوم على مستشفى بجنوب غرب الصين.

وقال الشرطة في مقاطعة شينجشيونج بإقليم يونان بجنوب غرب الصين، اليوم الثلاثاء، إن رجلا من قرية محلية نفذ هجمات بسكين بعد فترة قصيرة من منتصف اليوم (0400 بتوقيت جرينتش).

ولم تتوافر مزيد من المعلومات بشأن الدوافع المحتملة للهجوم أو هوية الضحايا.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" قد أفادت سابقا بوقوع 10 ضحايا، بدون توضيح عدد القتلى والمصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة ويبيو الصينية للتواصل الاجتماعي، القبض على المهاجم المشتبه به.

وأظهرت صور أخرى من موقع الحادث مصابين على الأرض. وقالت الشرطة إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة، أن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا بشأن الحادث.