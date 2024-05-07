تونس وليبيا تتفقان على فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي إن تونس وليبيا اتفقتا على فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين.

وأوضح الطرابلسي في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك عقب لقاء الرئيس قيس سعيد الاثنين في تونس "اتفقنا على فتح معبر رأس جدير وستعطى التعليمات للجهات المختصة من الجانبين التونسي والليبي للبدء في فتح المعبر بعد أن اكتمل العمل الأمني والاستعدادات الأمنية وستستكمل التجهيزات غدا الثلاثاء".

وتابع وزير الداخلية الليبي "سيفتح المعبر أمام المسافرين الليبيين والتونسيين حسب القوانين في تونس وليبيا والتجارة البينية بين البلدين، فتح المعبر سيدر الخير على البلدين".

وفي شهر مارس آذار الماضي أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية سحب أعضائها من المنفذ الحدودي "حفاظا على الأرواح والممتلكات"، بعد اقتحام مسلحين محليين للمعبر، فيما أعلنت السلطات التونسية لاحقا إغلاق المعبر "لأسباب أمنية".

من ناحية أخرى قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن اجتماع الرئيس سعيد مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الليبية تطرق إلى" تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية".

وأكد سعيد أن "هذه الظاهرة التي تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية".