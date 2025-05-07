الأهلي يحتفل بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بثنائية في التعاون بالدوري السعودي

واصل أهلي جدة احتفالاته بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم هذا الموسم، وحافظ على صحوته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، ليدخل ضمن أندية المربع الذهبي في المسابقة.

وتغلب أهلي جدة 2 / صفر على ضيفه التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ30 لبطولة دوري روشن، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي بالمسابقة.

وافتتح فريق المدرب الألماني ماتياس يابسله التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء عن طريق محمد سليمان بكر.

واستخلص الإسباني جابرييل فيجا الكرة من دفاع التعاون، و أرسل تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتتهيأ أمام بكر، الخالي من الرقابة وهو قادم من الخلف، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة داخل الشباك.

وواصل الأهلي هجومه المشدد واستخدام أسلوب الضغط العالي على دفاع التعاون، ليضيف الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31.

وتمكن فيجا من الحصول على الكرة من دفاع التعاون، لينطلق بالكرة حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لتوني، الذي لم يجد أدنى صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

وكانت هذه هي المباراة الأولى للأهلي في المسابقة المحلية، عقب تتويجه لأول مرة بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الـ19 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، إلى 61 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد التعاون، الذي تكبد خسارته الـ11 في البطولة هذا الموسم مقابل 11 فوزا و8 تعادلات، عند 41 نقطة في المركز الثامن.