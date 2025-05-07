قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بجولة تفقدية مفاجئة بمصنع تدوير المخلفات بسندوب، بعد تلقيه عدة شكاوى من المواطنين بشأن صدور روائح كريهة من المصنع، وخاصة في الفترات الليلية والساعات المتأخرة من الليل في مناطق (سندوب، مجمع المحاكم، مدينة مبارك، أبو الليل)، حيث تفقد جميع أقسام المصنع بداية من منطقة تجميع القمامة للتأكد من عدم تراكم القمامة داخل المصنع أو وجود أي ترشيح منها قد يؤدي إلى حدوث روائح كريهة.

وأوضح المحافظ أنه تم مراجعة كافة الاشتراطات البيئية والتأكد من تطبيقها، ولا توجد أي مخالفات بيئية داخل المصنع، وهناك متابعة يومية من المختصين داخل المحافظة بإدارتي المخلفات الصلبة والبيئة.

كما أوضح المحافظ أن مصدر الرائحة نتج عن تغيير اتجاه الرياح خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى تقليب المواد العضوية في الفترة المسائية، والتي تكون حركة الرياح خلالها سريعة مما يزيد من انتشار رائحة المواد العضوية، حيث وجّه مدير المخلفات الصلبة وشركة "إيكارو" بتعديل توقيت العمل في تقليب المواد العضوية إلى الفترة الصباحية بدلًا من المسائية، لاستغلال أشعة الشمس وانخفاض منسوب الرياح صباحًا.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة واللجنة المشكلة لمراقبة عمل شركة إيكارو بالمرور اليومي على مصنع سندوب لمتابعة استمرار تطبيق الاشتراطات البيئية والعمل في تقليب المواد العضوية صباحًا، حتى يتم القضاء نهائيًا على صدور أي روائح كريهة.

والجدير بالذكر أن مصنع تدوير المخلفات بسندوب تديره الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو)، ويستقبل 1,200 طن يوميًا من (حي شرق المنصورة – حي غرب المنصورة – طلخا – نبروه – شربين – محلة الدمنة – دكرنس)، والمصنع يُنتج سمادًا عضويًا يُستخدم في استصلاح الأراضي الصحراوية ويُستخدم في الزراعة تحت إشراف مهندس زراعي، بالإضافة إلى إنتاج (RDF) الوقود البديل الذي يُستخدم في مصانع الأسمنت، فضلًا عن المفروزات من البلاستيك والمعادن.



