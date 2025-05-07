التلفزيون الباكستاني: إسقاط مقاتلتين هنديتين بنيران سلاح الجو الباكستاني

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أفاد التلفزيون الباكستاني الرسمي، نقلا عن مسؤولين أمنيين، بأن سلاح الجو الباكستاني أسقط مقاتلتين هنديتين.