التلفزيون الباكستاني: إسقاط مقاتلتين هنديتين بنيران سلاح الجو الباكستاني

احتجزوا بسبب مشاجرة.. مسئول الجالية المصرية في قرغيرستان يروي تفاصيل الإفراج عن 4 طلاب مصريين

ضبط 8 طالبات بالصف الثاني الإعدادي لتعديهم على زميلتهم في العاشر من رمضان