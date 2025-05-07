 التلفزيون الباكستاني: إسقاط مقاتلتين هنديتين بنيران سلاح الجو الباكستاني - بوابة الشروق
الأربعاء 7 مايو 2025 12:49 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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التلفزيون الباكستاني: إسقاط مقاتلتين هنديتين بنيران سلاح الجو الباكستاني


نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 12:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 12:43 ص

أفاد التلفزيون الباكستاني الرسمي، نقلا عن مسؤولين أمنيين، بأن سلاح الجو الباكستاني أسقط مقاتلتين هنديتين.


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