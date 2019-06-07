حزب الأمة السوداني: اجتماع رئيس حكومة إثيبوبيا اقتصر على تبادل الآراء

قال حزب الأمة السوداني إن اجتماع رئيس حكومة إثيوبيا آبي أحمد، مع قوى الحرية والتغيير، اقتصر على تبادل الآراء، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين في أحداث فض الاعتصام، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.

ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى الخرطوم، ليجري لقاءات وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير، وكان في استقبال أحمد، المتحدث الرسمي باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي.

وتداولت أنباء، يوم الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقوع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

يُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.