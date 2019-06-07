أعلن الرئيس الأمريكي السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما وزوجته ميشيل، أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة سنوات، مع خدمة البث الموسيقي والصوتي "سبوتيفاي" لإنتاج سلسلة حصرية من التدوينات الصوتية على الإنترنت، بواسطة الـ"بودكاست"، وتوزعها عالميا.

وفي تدوينه على حسابه بموقع «تويتر»، قال أوباما، إن التدوينات الصوتية "تقدم فرصة استثنائية للتشجيع على الحوار البناء ورسم الابتسامة على الوجوه ودفع الناس للتفكير ويحدوني أمل في أن تقربنا من بعضنا أكثر".

وفي السطور التالية تقدم "الشروق" أبرز معلومات عن منصات "البودكاست"..

• ظهر مفهوم "البودكاست"، في أواخر عام 2004، ويقال إن أول من أطلق تسمية "بودكاست" هو الصحفي البريطاني "Hammersley Ben"، في مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية.

• "بودكاست" عبارة عن سلسلة وسائط متعددة أو حلقات صوتية أو مرئية، يمكن الاشتراك بها أو متابعتها، بحيث يتم تبليغ المشترك عند نشر أي موضوعات جديدة للبرامج التي يتابعها، وكذلك يمكنه "البودكاست" من تحميل الحلقة والاستماع لها أو مشاهدتها في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

• يوفر بودكاست لمستخدميه الاستمتاع بمحتوى هائل من كافة أنحاء العالم مجانًا، وأما بالنسبة لناشري محتوى البودكاست، فهو طريقة رائعة للوصول إلى جمهور أكبر.

• "بودكاست" هو المصطلح الإنجليزي لهذه الخدمة من البث الصوتي، ولكنه يعرف في البلاد العربية بـ "التدوين الصوتي، أو البث الصوتي، أو البث الجيبي".

• تُعد منصات "بودكاست" حلقة أخرى في سلسلة المشروعات الصوتية الجديدة، التي تبث برامجها في كافة المجالات، حيث تحتوى على مكتبة ضخمة من القنوات المرئية والسمعية في مختلف المجالات ومختلف الميول.

• تختلف مواضيع البودكاست وتتنوع حسب اختلاف وتنوع شخصيات واهتمامات المدونين أنفسهم، فهناك برامج بودكاست تهتم "بالسياسة أو بالدين أو بالأخبار التقنية، وتعلم اللغات، أو الأفلام، وكذلك برامج تهتم بجديد الكتب، وأدب الرحلات حول العالم، وأحدث إصدرات السير الذاتية، أو بالتصوير والفنون المختلفة، وألعاب الكمبيوتر، وهناك برامج تهتم بالمجال الطبي والاقتصادي، وغيرها من المجالات المختلفة.

• يكاد لا يكون هناك رائد أعمال أو مفكر، أو سياسي، أو فنان، إلا ويقدم أحد برامج البودكاست، بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم: "الكاتب "مالكولم جلادويل"، والإعلامية "أوبرا وينفري" و"ريد هوفمان" مؤسس موقع LinkedIn، وغيرهم، مما يجعل لهذه البرامج ملايين المتابعين في دول العالم المختلفة.

• وتشير إحدى الإحصائية التي قام بها خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، بإن نسبة 40% من المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، يمستمعون إلى برامج "البودكاست"، وهي نسبة في زيادة مستمرة.

• ولا زالت منصات "البودكاست" تخطو أولى خطواتها في عالمنا العربي، إلا أنها تشهد تطور كبير ومستمر، وأبرز مثال على ذلك ما حققته فتاة سعودية تُدعى لبنى الخميس "27 عامًا"، استطاعت أن تجذب إلى برنامجها "بودكاست أبجورة" نحو مليون مستمع، خلال أقل من عام، وهو ما ساهم في حصولها على جائزة الإعلام الجديدة التي قدمتها وزارة الثقافة والإعلام لها نظير هذا المشروع الرقمي الرائد.

• أهم ما يميز برامج "بودكاست" أنها لا تتطلب اتصال دائم بالأنترت، فهم مخصّص للسماع "Offline"، حيث يتيح ناشر المحتوى للمتلقى تحميل جميع حلقات البرامج التي يتابعها، للاستماع إليها عبر هاتفه في أي وقت، بعد أن يتم تحميلها بشكل تلقائي دون تدخل منه، فهناك تطبيقات عديدة مخصّصة لبودكاست تقوم بتحميل الحلقات بشكل مباشر.

يأتي الإعلان بعد اتفاق لعدة سنوات بين هاير جراوند ونتفليكس تم الإعلان عنه في عام 2018 سينتج الرئيس الأمريكي السابق والسيدة الأولى السابقة بموجبه أفلاما ومواد وثائقية وسلاسل أخرى.

وأفاد البيان بأن سبوتيفاي، التي تعد أكبر خدمة للبث الموسيقي في العالم ولها مستخدمون يزيد عددهم على 217 مليونا شهريا، ستوزع التدوينات الصوتية على جمهور في شتى أنحاء العالم.