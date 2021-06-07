أقر قيادي حوثي في اليمن، اليوم الاثنين، بتنفيذ ضربة صاروخية أطلقتها جماعته أول أمس السبت باتجاه مدينة مأرب شرقي البلاد.



وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن "الاخوة في وزارة الدفاع اليمنية(في حكومة الحوثيين) أفادوا بأنهم قصفوا المعسكر ولديهم ما يثبت".



وأضاف "نرحب ونطالب بالتحقيق بلجان مستقلة في الموضوع بخصوص ما قيل في مأرب أو ماهو حاصل من قتل لأطفال الجمهورية اليمنية والمدنيين في جميع المحافظات ممن استهدفتهم أمريكا وتحالفها".



وأشار القيادي الحوثي إلى أن "ما تثبته التحقيقات ستلتزم به الوزارة وستدفع التعويضات واي شيء يلزم عليها".



وشدد بالقول: "نحن حريصون كماهم الأخوة في وزارة الدفاع، على أن يلتزم الجميع بالتوجيهات التي أصدرها قائد الثورة (عبدالملك الحوثي) منذ اليوم الأول للعدوان (التحالف الداعم للشرعية) وهو ردع مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين كماهو موجود بالقانون اليمني".



واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية ومصادر محلية في مأرب مسلحي الحوثي بقصف محطة وقود أول امس في مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل 21 مدنيا بينهم طفلين وإصابة اخرين بجروح بالغة.



وتخضع مدينة مأرب لسيطرة القوات الحكومية فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطرافها، وتشهد بعض أجزاء المحافظة الغنية بالنفط اشتباكات عنيفة متقطعة بين الجانبين تخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة.