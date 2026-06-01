السعودية: انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الأئمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة.

وشددت في بيان، اليوم الاثنين، على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعبّرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه الشقيق.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديدة.

وذكر في منشور على منصة «إكس»، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيًا السكان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددًا عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلًا عما تشكله من تهديدٍ بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محمّلةً إيران المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.