مباحثات أوروبية ليبية بشأن ملفات الهجرة وإدارة الحدود والأمن

أعلنت قناة الوسط الليبية اليوم الاثنين، أن المفوضة الأوروبية، المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون تزور ليبيا؛ لإجراء محادثات حول الهجرة إدارة الحدود والأمن.



وأضافت أنها ستلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة، موضحة أنها تسعى إلى العمل مع الليبيين لتحديد أطر مستقبل الدعم السياسي الطويل الأمد المقدم أوروبيا.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن دعمه لليبيا يرتكز على محاور أساسية تتعلق بالهجرة وإدارة الحدود، وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.