 رجل الاعمال الأمريكي جيف بيزوس: سأذهب إلى الفضاء مع شقيقي الشهر المقبل.. هذا حلمي منذ أن كان عمري 5 أعوام - بوابة الشروق
الإثنين 7 يونيو 2021 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

رجل الاعمال الأمريكي جيف بيزوس: سأذهب إلى الفضاء مع شقيقي الشهر المقبل.. هذا حلمي منذ أن كان عمري 5 أعوام

جيف بيزوس
جيف بيزوس
نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 يونيو 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 3:02 م

أعلن رجل الاعمال الامريكي، جيف بيزوس، أنه سيذهب إلى الفضاء عندما تطلق شركته "بلو أوريجين" لخدمات الفضاء، أول مهمة لنقل الركاب إلى الفضاء في يوليو المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن إعلان الملياردير الأمريكي، الذي يعتزم القيام برحلة الفضاء مع شقيقه مارك، جاء في منشور على موقع "إنستجرام" اليوم الاثنين.

وتم تحديد موعد الإطلاق في 20 من يوليو المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من اعتزامه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون دوت كوم".

وقال بيزوس: "أحلم بالسفر إلى الفضاء منذ أن كنت في الخامسة من عمري".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك