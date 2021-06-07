أعلن رجل الاعمال الامريكي، جيف بيزوس، أنه سيذهب إلى الفضاء عندما تطلق شركته "بلو أوريجين" لخدمات الفضاء، أول مهمة لنقل الركاب إلى الفضاء في يوليو المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن إعلان الملياردير الأمريكي، الذي يعتزم القيام برحلة الفضاء مع شقيقه مارك، جاء في منشور على موقع "إنستجرام" اليوم الاثنين.

وتم تحديد موعد الإطلاق في 20 من يوليو المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من اعتزامه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون دوت كوم".

وقال بيزوس: "أحلم بالسفر إلى الفضاء منذ أن كنت في الخامسة من عمري".