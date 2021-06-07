البرلمان الأوروبي يصدق غدا على الشهادة الصحية الرقمية لمواطني دول الاتحاد

يصدق البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء، خلال جلسته العامة في ستراسبورج بفرنسا، بشكل نهائي على الشهادة الصحية الرقمية لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الراغبين في السفر عبر دول الاتحاد، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بهذه الوثيقة في نهاية شهر يونيو الجاري.

وذكر راديو "أوروبا 1" الفرنسي اليوم الاثنين، أنه بالنسبة للأوروبيين، سيكون السفر أسهل اعتبارا من مطلع يوليو المقبل مع هذه الوثيقة حيث سيتم اثبات إما تلقيه اللقاح أو نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 أو دليلا على تعافيه من إصابته بالفيروس والذي لم يتجاوز عمره 6 أشهر ولكن شروط الدخول والبقاء في مختلف الدول الأوروبية لن تكون منسجمة لكل ذلك.

وكانت مفوضة الصحة الأوروبية "ستيلا كيرياكيدس" قد قالت في وقت سابق إن هذه خطوة مهمة نحو استئناف حركة التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي بشكل آمن قدر الإمكان مع توضيح الأمور لمواطنين الاتحاد الاوروبي وطمأنتهم.