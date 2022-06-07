ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 متهمين بقتل مدرس بسلاح أبيض، بسبب خلافات على رغبة أحدهم في الزواج بشقيقة المجني عليه والذي رفض تزويجها له، بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل مدرس نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن 3 عاطلين تشاجروا مع المجني عليه، واعتدى أحدهم عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته متاثرا بإصابته التي لحقت به، وبعمل التحريات تبين أن أحد المتهمين كان يرغب في الزواج من شقيقة المجني عليه، ومع رفضه ارتباطه بها، استعان المتهم باثنان آخرين واعتدو على المجني عليه.

تمكنت القوات من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.