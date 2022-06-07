وزير الدفاع الروسي: قمنا بأسر نحو 6500 جندي أوكراني

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن روسيا أسرت نحو 6500 جندي أوكراني.

وأضاف أن موسكو تحتجز 6489 جنديا أوكرانيا، بعدما قام 126 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بتسليم أنفسهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن القوات الروسية دمرت 50 قطعة عسكرية قادمة من الخارج، تشمل مركبات مدرعة و مدافع خلال الـ 10 أيام الماضية. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وقال شويجو إن روسيا تسيطر الأن على المناطق السكنية في سيفيرودونتسك. ويشار إلى أن قتالا شرسا يدور منذ أيام في وسط لوهانسك.

وأشار شويجو إلى أن هدف موسكو هو السيطرة على المنطقة الصناعية بالمدينة والقرى المحيطة.

ويقول محللون في معهد دراسات الحروب في واشنطن إن الجيش الأوكراني نجح في دفع البحرية الروسية بعيدا عن ساحل أوكرانيا المطل على البحر الأسود.

وبناء على ذلك يعمل أسطول البحر الأسود الروسي الآن من مسافة أمنة تبعد نحو 100 كيلومتر من الشاطئ، مما يخفض الضغط على الموانئ الأوكرانية.

من جهة أخرى، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن دونباس صامدة بقوة عقب زيارة للمنطقة.

وأضاف أنه يتم بذل كل الجهود لضمان صمود الجبهة في زابوراجيا وميكولاييف.

وتابع أن قتالا عنيفا مستمر في جيفيرودونيتسك وليسيشانسك وسلوفيانسك وباخموت وسفياتوهيرسك وافيديبكا وكوراخوف إضافة إلى لوهانسك ودونتيسك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتكبد خسائر ضخمة.

وفي الوقت الذي زارت فيه وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت مدينة اوديسا الساحيلية، دعا حاكم المنطقة ماكسيم مارشينكو إلى توفير الدعم في شكل أسلحة مضادة للدبابات والطائرات والسفن.

وأضاف: الاحتياطيات الحالية للمدينة غير كافية للدفاع عنها.