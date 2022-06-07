السفير الروسي في بلجراد: المجتمع الصربي غاضب من تصرفات الغرب تجاه لافروف

أكد السفير الروسي لدى بلجراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن سكان صربيا عبروا عن غضبهم من إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بلادهم على خلفية تصرفات الغرب والتى تم بموجبهامنع طائرته من المرور إلى صربيا.

وقال السفير خارتشينكو -وفقا لقناة "روسيا اليوم"- "لا يمكنكم تصور مدى الغضب الذي عبر عنه المجتمع الصربي بسبب تصرفات الغرب، كانوا يتوقعون زيارة سيرجي لافروف، فهو محبوب ويتمتع بشعبية كبيرة وموثوق به في صربيا، وكانوا يعدون له استقبالا رائعًا ويجرون استعدادات لفعاليات لدعم روسيا وقيادتها".

وكان السفير بوتسان خارتشينكو، أبلغ الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أمس الاثنين، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى بلجراد المخطط إجراؤها في 6 و7 يونيو الجاري وقدم له الوثائق التي تؤكد أسباب إلغاء الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا بعد رفض ثلاثة من الدول الأوروبية المجاورة لها السماح لطائرته بالمرور فوق أجوائها.