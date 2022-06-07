وزير الرياضة يكشف كواليس أزمة نهائي إفريقيا: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة

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كشف أشرف صبحي وزير الرياضة، كواليس أزمة خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع الأهلي بالوداد المغربي.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية: «وصلنا خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم، بطلب تنظيم بطولة إفريقيا للسيدات، بطولة إفريقيا الشاطئية، واستضافة بيراميدز لنهائي الكونفدرالية».

وأضاف: «أبغلنا اتحاد الكرة بموافقتنا من حيث المبدأ لاستضافة بطولات مقدمة، وطالبناهم بتقديم دراسة جدوى والتكاليف المالية لتنظيم هذه البطولات».

وأوضح: «لم يصلنا أي طلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأهلي طلب منا تقنين سفر الجماهير، وهذا كان غير قانوني، لكننا قررنا دعم الأهلي لأنه في مهمة وطنية، ثم ابلغنا بوجود أزمة في تأشيرات الجماهير المسافرة للمغرب، تواصلنا مع السفير وحاولنا حل المشكلة وتسهيل دخول الجماهير للمغرب».

وواصل: «كنت أتابع بعثة الأهلي في المغرب لحظة بلحظة وعلى اتصال بالعامري فاروق، وساعدت الجماهير على دخول البانرات للمدرجات، نحن داعمين لكل أندية مصر».

وأتم وزير الرياضة: «سنبحث أزمة خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد الكرة، وسندرس دور الأهلي، وطلبه للاستضافة، الأهلي أكبر ناد في مصر، سأقف بجواره مرة آخرى إذا لزم الأمر».