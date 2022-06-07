واشنطن: العالم سيرد بقوة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي اليوم /الثلاثاء/ إنه سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.

وأضافت شيرمان - للصحفيين بعد محادثات مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونج في سول حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - أن أي تجربة نووية ستكون انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي وسيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذه التجربة، معربة عن اعتقادها أن الرد لن يكون فقط من جانب جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بل إن العالم بأسره سيرد بطريقة قوية وواضحة.

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم أمس /الإثنين/ إن أعمال البناء التي تقوم بها كوريا الشمالية لتوسعة منشآت مهمة في موقع يونجبيون النووي الرئيسي تمضي قدما.