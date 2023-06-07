لجنة التعليم بالنواب: لم نتلق شكاوى بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

علق حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ارتفاع المصروفات الخاصة بالمدارس الدولية والخاصة.

وأضاف خلال برنامج "مساء DMC"، عبر قناة "DMC”، أنه لم يتم تلقي أية شكاوى بشأن مغالاة بعض المدارس، أو ارتفاع مصروفات، المدارس الخاصة والدولية.

وأكد أن تحديد مصروفات المدارس يتم من خلال الوزارات التعليمية، والمدارس تقدم موازنتها الخاصة ومن خلالها يتم الموافقة على المصروفات المحددة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات للمدارس بإعلان المصروفات في مكان واضح داخل المدرسة، مناشدا المواطنين في حالة عدم تواجد لائحة معلنة عن المصروفات التقدم بشكوي للوزارة التعليم، أو الإدارة التعليمية.

وأشار إلى المدارس الخاصة والدولية التي تتطالب بزيادة سنوية أكثر من 7 %، يجب الإبلاغ عنها فورًا لأنها قد تكون مخالفة للقانون، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات ضدها.