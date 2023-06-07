ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن المنيا، في القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى ضم 8 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية - مقيمون بدائرة مركزى شرطة "سمالوط غرب - سمالوط شرق"، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 34 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنيا، سوهاج، الغربية، المنوفية، الشرقية"، وأرشدوا عن المسروقات (30 دراجة نارية، 4 مركبات "تروسيكل").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.