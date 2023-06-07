تقيم جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" أمسية في حب الأب وليم سيدهم اليسوعي مؤسس الجمعية الذى رحل عن عالمنا فى مايو الماضى، وذلك يوم السبت المقبل الساعة السابعة مساءً على أرض مسرح ستوديو ناصيبيان.

ويأتي ذلك بحضور الأب مايكل زاميط الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية في الشرق الأدنى والمغرب العربي والأب مجدي سيف مندوب الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية والأب جوزيف إسكندر رئيس مجلس إدارة جمعية جزويت القاهرة ، والأب ماريو بولس مدير مركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية و الآباء اليسوعيين.

يذكر أن الأمسية بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات العامة وهم الدكتور محمد أبو الغار الكاتب والمفكر السياسى والكاتب الصحفى سليمان شفيق والدكتور منير مجاهد، مؤسس مصريون ضد التمييز الديني وأحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، والمخرجة عرب لطفى والكاتب الصحفى سامح سامى المدير التنفيذى لجمعية جزويت القاهرة والكاتب الصحفى هشام اصلان .

ومن جدير بالذكر أن الأب وليم سيدهم، هو أحد الرهبان اليسوعيين، الذين كرسوا حياتهم للعمل بالمبادئ اليسوعية التى تعتمد على العمل ونشر الثقافة، والروح الدينية المميزة والبسيطة في التعامل، وهو أيضًا كاتب ومترجم، ظهر له عدد من الكتابات كان أهمها وآخرها كتاب عن جراجوس، التابعة لمركز قوص محافظة قنا، وهي قريته الأم.

ولد الأب وليم سيدهم عام 1947، وحصل على الشهادة الابتدائية بمدرسة الكاثوليك بالقرية، المسئول عنها الآباء اليسوعيون، ثم أكمل المرحلة الإعدادية والثانوية في القاهرة بالمعادي، ومنها إلى كلية الآداب قسم فلسفة وعلم نفس، وتخرج عام 1971، لتبدأ هنا حياته العملية. وقد سافر إلى فرنسا 4 سنوات لدراسة علم اللاهوت، وحصل على درجة الماجستير بالفلسفة في كتاب ابن الرشد بعنوان "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال".

من إبداعات الأب وليم، وكتاباته عن لاهوت التحرير، وهي: لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية 1993، لاهوت التحرير في أفريقيا 1997، لاهوت التحرير في آسيا 2001، حقوق الإنسان رؤية مسيحية 2011، لاهوت التحرير الفلسطينى 2018، لاهوت التحرير ـ رؤية مسيحية إسلامية 2008، المجتمع المدنى عبر العمل الاجتماعي 2008، يوكيات كاهن في زمن الثورة 2015، قضية التنوير ولاهوت التحرير2019، مشكلة التأويل عند ابن رشد 2019.