 اعترفوا بارتكاب 15 واقعة.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية - بوابة الشروق
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اعترفوا بارتكاب 15 واقعة.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:16 م

 

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن المنوفية، في إلقاء القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنوفية، البحيرة، القليوبية" وأرشدوا عن المسروقات 15 دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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