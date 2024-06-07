منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة إمام عاشور

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كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طبيعة الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور خلال مواجهة بوركينا فاسو، مساء الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "إمام شكا من آلام في العضلة الضامة وليست العضلة الخلفية".

وأكد "إنها إصابة بسيطة لا تدعو للقلق، ويحتاج يومين أو ثلاثة للتعافي منها".

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن الفريق سيخوض تدريبا خفيفا قبل مواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

من جانبه أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن إمام عاشور سيكون جاهزا لمواجهة غينيا بيساو بعد أداء الاستشفاء البدني.