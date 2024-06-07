تقرير إسرائيلي: توقعات باستقالة جانتس وتفكيك حكومة الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه من المتوقع أن يقدم الوزير في مجلس الحرب، بيني جانتس، استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية غداً السبت، في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يعلن تفكيك مجلس الحرب إذا نفذ جانتس تهديده بالاستقالة، مضيفة أن حزب معسكر الدولة بقيادة جانتس سيجتمع لمناقشة القرار.

وتأتي التوقعات باستقالة جانتس بعد انتهاء المهلة التي كان قد حددها الشهر الماضي لبلورة خطة واضحة وشاملة لتحقيق "انتصار" إسرائيلي في الحرب، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشارت هيئة البث إلى أن الولايات المتحدة تضغط على جانتس لثنيه عن قرار الاستقالة في الوقت الحالي، حيث تعتبره واشنطن شريكاً وثيقاً لها.

وبحسب الهيئة، فإن أهالي المحتجزين في غزة يطالبون جانتس أيضاً بعدم الاستقالة حالياً حتى يتم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى على الأقل.

في غضون ذلك، حدد مكتب رئيس الوزراء أمس الخميس موعداً للمناقشة الوزارية الموسعة يوم الأحد، وذلك عقب يوم من انتهاء الموعد النهائي الذي حدده جانتس لترك الحكومة في حال عدم بلورة خطة شاملة.

وكان جانتس قد أمهل نتنياهو في 18 مايو الماضي حتى 8 يونيو الجاري لوضع إستراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة التي انضم إليها في 11 أكتوبر الماضي.

وتشمل الخطة - وفق غانتس - إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وتقويض حكم حركة (حماس)، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش دون استثناء.