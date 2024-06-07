 إصابة وموقف محرج.. إمام عاشور يثير الجدل أمام بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة وموقف محرج.. إمام عاشور يثير الجدل أمام بوركينا فاسو

محمود باهي
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 12:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 12:15 ص

أثار إمام عاشور لاعب وسط الأهلي الجدل خلال مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو التي انتهت بفوز الفراعنة 1/2 مساء الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه إمام عاشور محبطا بعد قرار استبداله في الشوط الثاني.

ورفض لاعب الأهلي مصافحة طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر الذي توجه لتحية اللاعب بعد خروجه من أرض الملعب.

كما ظهر إمام عاشور وهو يجلس على مقاعد البدلاء واضعا الثلج على العضلة الضامة، ليثير المخاوف حول شكواه من آلام عضلية.

ويستعد منتخب مصر لمباراة خارج أرضه أمام غينيا بيساو، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة.


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