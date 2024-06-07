وزير الرياضة: حسام حسن وصلاح «موضوع منتهي»

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رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجدل المثار بشأن العلاقة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بقوله "الموضوع منتهي".

وصرح صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس "مسؤوليتي توفير الأجواء الملائمة للمنتخب وكلنا نكمل أنفسنا، وهناك احترام متبادل بين حسام حسن وصلاح".

وأضاف وزير الرياضة "لقد تحدث صلاح بحماس شديد أمام زملائه في حضور الجهاز الفني وأكد على ضرورة بذل جهد، وكذلك حسام حسن محترف سابق ويتمتع بخبرات كبيرة لاعبا ومدربا".

واستدرك أشرف "ولكن قيادة منتخب مصر لها أبعاد أخرى، وبدورنا لن نترك تفاصيل صغيرة وأطالب الجماهير بعدم اليأس وكذلك وسائل الإعلام تتعامل بإيجابية مع حقها التام في النقد وطرح حلول للسلبيات".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته "لا نفكر في كأس العالم 2026 فقط بل أتطلع لمشوار المنتخب أيضا في كأس الأمم القادمة بالمغرب، ونسعى دائما لدفع اللاعبين للأفضل".