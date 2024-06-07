رد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار البطاطس ‏لمستويات 30 جنيهًا للكيلو إلى انتهاء الموسم، مشيرا إلى أن الدولة على أعتاب استخدام ‏المخزون الاستراتيجي في الثلاجات.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء ‏الخميس، أن كبار المنتجين والمصدرين هم من يمتلكون تلك الثلاجات والمخازن، قائلا إن الشعبة ‏طالبت الجهات المسؤولة قبل شهرين بضرورة مراقبة أماكن التخزين و الثلاجات الخاصة ‏بالبطاطس قبل الأزمة. ‏

وذكر أن أسعار الطماطم والبصل تشهد انخفاضًا كبيرًا، موضحا أن سعر البصل في أسواق ‏التجزئة يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات، في حين يتراوح سعره في أسواق الجملة من 5 إلى 7 ‏جنيهات.‏

وأرجع ارتفاع أسعار العنب إلى قلة المعروض؛ نتيجة العوامل الجوية وتغير المناخ وعدم ‏استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على سوق الفاكهة بشكل عام، وخاصة الخوخ ‏والمشمش والتفاح المصري‎.‎

وأشار إلى تراجع أسعار العنب من 120 جنيهًا في بداية الموسم إلى ما بين 30 و35‏‎ ‎جنيهًا في ‏أسواق التجزئة، في حين يصل إلى 45 جنيهًا في المناطق الراقية.‏