رد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار البطاطس لمستويات 30 جنيهًا للكيلو إلى انتهاء الموسم، مشيرا إلى أن الدولة على أعتاب استخدام المخزون الاستراتيجي في الثلاجات.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن كبار المنتجين والمصدرين هم من يمتلكون تلك الثلاجات والمخازن، قائلا إن الشعبة طالبت الجهات المسؤولة قبل شهرين بضرورة مراقبة أماكن التخزين و الثلاجات الخاصة بالبطاطس قبل الأزمة.
وذكر أن أسعار الطماطم والبصل تشهد انخفاضًا كبيرًا، موضحا أن سعر البصل في أسواق التجزئة يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات، في حين يتراوح سعره في أسواق الجملة من 5 إلى 7 جنيهات.
وأرجع ارتفاع أسعار العنب إلى قلة المعروض؛ نتيجة العوامل الجوية وتغير المناخ وعدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على سوق الفاكهة بشكل عام، وخاصة الخوخ والمشمش والتفاح المصري.
وأشار إلى تراجع أسعار العنب من 120 جنيهًا في بداية الموسم إلى ما بين 30 و35 جنيهًا في أسواق التجزئة، في حين يصل إلى 45 جنيهًا في المناطق الراقية.