استشهاد 5 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ورفح

استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، اليوم، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح. وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وإلحاق دمار كبير بالمنزل المستهدف والمنازل المجاورة له.

كما استشهد شخص جراء قصف لطيران الاحتلال على منازل المواطنين شمال مدينة رفح. وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة، عقب إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليهم.

من جهة أخرى، انتشلت طواقم الإنقاذ جثماني شهيدين متحللين ومجهولي الهوية من مفرق أبو عفانة داخل حي البرازيل في رفح. وارتكبت قوات الاحتلال، عددا من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 77 شخصا، وإصابة 221 آخرين.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36 ألفا و731 شهيدا، و83 ألفا و530 مصابا، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.