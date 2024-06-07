هاني بعد تخطي بوركينا فاسو: خطوة مهمة في مشوار الصعود للمونديال

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احتفل محمد هانى نجم منتخب مصر بالفوز على نظيره بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نشر محمد هانى عبر الصفحة الرسمية له على موقع "انستجرام" صورًا له من احداث المبارة وعلق قائلا "خطوة مهمة فى مشوار الصعود 🇪🇬"

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولي التي تضم إثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي.

وحقق منتخب مصر الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 كما فاز سيراليون على جيبوتي 2 - 1وتعادل غينيا بيساو مع إثيوبيا 0 - 0.