 السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. ونسبة الإجهاد الحرارى انخفض 90% عن العام الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. ونسبة الإجهاد الحرارى انخفض 90% عن العام الماضي


نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 3:51 ص | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 3:51 ص

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية خالد آل طالع، أن الحالة الصحية للحجاج "مطمئنة"، مشيراً إلى أن تطبيق الأنظمة؛ حد من مستوى الحالات الصحية.

وقال آل طالع - في اتصال هاتفي مع فضائية "العربية" السعودية، في إطار الإحاطة الإعلامية الخاصة بالحج - إن نسبة حالات الإجهاد الحرارى فى موسم حج هذا العام؛ انخفضت لتصل إلى نحو 90% مقارنة بالعام الماضى.

في سياق متصل، أكد "آل طالع" أن المنظومة الصحية أجرت - حتى الآن - أكثر من 18 عملية قلب مفتوح، مضيفاً أن الخدمات المقدمة للحجاج حتى الآن بلغت نحو 125 ألف خدمة شاملة، فيما تستمر وزارة الصحة تقديم خدماتها المتكاملة عبر منشآتها المنتشرة فى المشاعر المقدسة.

 


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