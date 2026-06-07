محافظ أسيوط يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتفوقين بمدارس ناصر الخاصة في ديروط

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، احتفالية ختام الأنشطة الطلابية وتكريم الطلبة المتفوقين بمدارس ناصر الخاصة بمدينة ديروط، وذلك في أجواء احتفالية عكست اهتمام الدولة بدعم العملية التعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين.

جاء ذلك بحضور ناصر أبو العيون رئيس مجلس إدارة مدارس ناصر الخاصة، والمحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة أسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، وإيهاب فارس مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم، ومحمود علي مدير إدارة ديروط التعليمية، ومحمد سيف مدير مدارس ناصر الخاصة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية وأولياء الأمور.

وبدأ الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب إبراهيم أحمد، ثم كلمات ترحيبية بالحضور، حيث رحب رئيس مجلس إدارة المدرسة بمحافظ أسيوط والضيوف، موجّهًا الشكر له على دعمه المستمر للمنظومة التعليمية وحرصه على تشجيع وتكريم الطلاب المتفوقين.

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن التعليم يمثل حجر الأساس في بناء المجتمع، وأن الأنشطة الطلابية تعد أحد أهم المحاور الداعمة للعملية التعليمية لما تسهم به في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

وأضاف اللواء محمد علوان، أن المحافظة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للمنظومة التعليمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، تتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

ووجّه المحافظ، الشكر لإدارة المدرسة والعاملين بها على جهودهم المخلصة في إعداد الطلاب وتنظيم الحفل بصورة مشرفة.

وأشاد بالدور المحوري لأولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح العملية التعليمية ودعم أبنائهم خلال مسيرتهم الدراسية والتربوية، مخاطبًا الطلاب المتفوقين ومؤكدًا أنهم يمثلون الثروة الحقيقية للوطن وأمل مصر ومستقبلها الواعد، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وفي ختام الاحتفالية، أهدى رئيس مجلس إدارة مدارس ناصر الخاصة، المصحف الشريف إلى محافظ أسيوط، تقديرًا لدعمه المتواصل للعملية التعليمية.

وكرم المحافظ، الطلاب المتفوقين تقديرًا لتميزهم العلمي وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والنجاح.