محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الاحتياجات الطبية لوحدة طب الأسرة بالضواحي

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وحدة طب أسرة منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواح؛ للاطمئنان على انتظام العمل ومتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على الوحدة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وفوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، ومدير الوحدة الطبية.

وشملت الجولة، تفقد مختلف أقسام الوحدة، إذ اطلع المحافظ، على سير العمل داخل العيادات المختلفة وأقسام الاستقبال والطوارئ.

كما التقى بعدد من المواطنين المترددين على الوحدة واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين.

كما التقى المحافظ، بالأطقم الطبية والعاملين بالوحدة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة والالتزام بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتابع محافظ بورسعيد، مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة داخل الوحدة، موجهًا بضرورة توفير جميع الاحتياجات الطبية بصورة مستمرة بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى، مع المتابعة الدورية للمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

وشدد على سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أداء المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في منظومة الرعاية الصحية.