محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شاملة لـ30 عمارة في حي الضواحي

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة "فاطمة الزهراء" بنطاق حي الضواحي، كما تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة نافورة بنك الإسكان أمام ديوان عام الحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية والتطوير الجارية بمختلف مناطق المحافظة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وفوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات.

وتابع محافظ بورسعيد، خلال تفقده منطقة "فاطمة الزهراء"، معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة 30 عمارة سكنية بالمنطقة، والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى نحو 80%، وتشمل أعمال تطوير الواجهات الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة السلالم، وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ونوازل العمارات، بجانب أعمال الرصف وتحسين كفاءة الشوارع المحيطة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وحضارية لأهالي المنطقة.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف الأعمال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وشبكات المرافق، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على مواصلة جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بصورة متكاملة.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة نافورة بنك الإسكان أمام ديوان عام حي الضواحي، والتي تُنفذ في إطار المشاركة المجتمعية ودعم جهود التجميل وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

واطلع المحافظ، على مستجدات الأعمال الجارية بالنافورة، والتي تشمل البدء الفعلي في أعمال الزراعة والتجميل وتنسيق الموقع العام ومحيط النافورة والمساحات الخضراء المحيطة بها، فضلًا عن الانتهاء الكامل من توريد وتركيب عدد (2) موتور جديد لرفع المياه لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية العمل، بجانب الانتهاء من تنفيذ منظومة إضاءة حديثة ومتطورة تضفي مظهرًا جماليًا مميزًا للمنطقة خلال فترات المساء.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير والتجميل الجارية تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري لأحياء المحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أهمية الحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية.