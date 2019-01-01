البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرا أمنيا بأفغانستان

أدانت البحرين ‏اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقرًا أمنيًا في إقليم غازني بأفغانستان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من بينهم أفراد لقوات الأمن، معربة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا،، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة خارجية البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية بنا، وقوف البحرين إلى جانب أفغانستان في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مشددة على موقفها الذي ينبذ كافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وتجفيف منابع تمويلها.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيد الله ميار قد أعلن، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي تبنته حركة طالبان بسيارة مفخخة قرب مكتب لمديرية الأمن الوطني بمدينة (غازني) إلى 12 قتيلا و179 مصابا.