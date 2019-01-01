وزير الدفاع العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف دول الجوار

أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم /الأحد/، أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف دول الجوار والمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن وزير الدفاع استقبل اليوم المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا جيم جيفري والوفد المرافق له، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة، التي تنفذ عمليات مستمرة في مناطق تواجد العناصر الإرهابية (داعش)".

وأكد الشمري، وفقا للبيان، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار والمنطقة، ولا يسمح باستهداف البعثات الدبلوماسية والتحالف الموجودين في المنطقة.

ومن جانبه، أكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه.

ومن ناحية أخري، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية تمكنت اليوم من قتل إرهابيين اثنين شمالي بغداد، موضحة أن قوة مشتركة من اللواء "59" وقوة من فوج القوات الخاصة تمكنوا من قتل الإرهابيين في منطقة الغزيلية شمالي بغداد.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر"، والتي تشمل القيام بعمليات تطهير واسعة لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي بين محافظات صلاح الدين ونينوي والأنبار، وحتى الحدود العراقية - السورية.