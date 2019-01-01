وزير الاقتصاد الألماني يعارض مقترح وزارة البيئة بتسعير الانبعاثات الكربونية

انتقد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأفكار المطروحة من جانب وزارة البيئة الاتحادية لتسعير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا، بصفتنا حكومة، القيام بالمزيد من أجل حماية المناخ. ولكن بهذا الاقتراح، لن نوفر ذلك: لأنه يزيد العبء على الكثير دون الحد بصورة مستدامة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".

وأشار الوزير الألماني في هذا السياق إلى التقرير المرتقب لـ "مجلس حكماء الاقتصاد" وكذلك لمجلس الخبراء المعني بتقييم تنمية الاقتصاد الكلي، وقال: "بالنسبة لي، من المهم ألا نفقد أماكن عمل وألا يتم تهميش المناطق الريفية".

يشار إلى أن وزيرة البيئة الألمانية سفنيا شولتسه دعت إلى تسعير الانبعاثات الكربونية في النقل والتدفئة وربطها بـ"حوافز مناخ" للمواطنين.

وقالت الوزيرة أول أمس الجمعة خلال استعراضها ثلاثة تقارير عن أسعار ثاني أكسيد الكربون في النقل وقطاع التدفئة إنه يتعين مكافئة السلوك الصديق للبيئة خلال قيادة السيارات والتدفئة، مضيفة أن تسعير الانبعاثات الكربونية لا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، بل يتعين إنفاق هذه إيرادات الكربون على "حوافز بيئية" للمواطنين.