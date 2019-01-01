توفي الممثل الأمريكي الشاب ونجم ديزني كاميرون بويس، مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 20 عاماً، بعد تعرضه لتشنجات أثناء نومه واُصيب بنوبة قلبية توفي على إثرها، وفقاً لأسرته، وذلك بعد صراعه الطويل مع المرض.

خيم الحزن على محبي "بويس" بعد معرفتهم خبر وفاته من خلال تصريحات عائلته، التي أكدت وفاته عن حالة صحية كان يتعالج منها، وطالبت الجميع بعدم الخوض في أمر وفاته؛ لأنهم بحاجة إلى الخصوصية في هذا الوقت؛ لحزنهم الشديد على فقيدهم.

اشتهر "بويس" ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات في قناة ديزني للأطفال، وظهر في سلسلة أفلام "Descendants"، وفيلم"Grown Up2" مع الممثل الأمريكي أدم ساندلر والنجمة سلمى حايك، كما شارك في سلسلة "Spider-Man" التلفزيونية، ومسلسل "Jessie"، وعُرف بمساهمته في الأعمال الخيرية وجمع التبرعات.