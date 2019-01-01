«ديزني» تختار هالي بيلي لبطولة إصدارها الجديد من «حورية البحر الصغيرة»

مازالت شركة ديزنى تواصل الإعلان عن إعادة إصدار أشهر أفلامها الكرتونية وحكاياتها الكلاسيكية، وتقديم فى نسخة سينمائية حية، حيث أعلن عن استعدادها لإنتاج النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة «حورية البحر الصغيرة ــ Little Mermaid» الذى تدور أحداثه حول «حورية البحر ــ أرييل»، الابنة الصغرى المتمردة لملك البحر «تريتون»، التى دائما تحلم بالعيش على سطح الأرض.

واختارت ديزنى المغنية الأمريكية هالى بيلى التى تبلغ من العمر 19 عاما، لتؤدى دور الحورية الصغيرة، التى عبرت أن لعبها لدور حورية البحر كان حلما روادها كثيرا، وذلك بحسب ما كشفت عبر حسابها على تويتر قائلة: «الحلم أصبح حقيقة» بحسب موقع 24 الإماراتى.

جاء ذلك بعد إعلان ديزنى رسميا الخبر، وتأكيد مخرج العمل روب مارشال لذلك من خلال تصريحه قائلا: «أخيرا وبعد رحلة بحث طويلة وجدنا بطلة حورية البحر فى نسختها الجديدة»، لافتا إلى أن هالى تمتلك المزيج الخاص الذى تتميز به هذه الشخصية من الجوهر والقلب والبراءة والشباب، بالإضافة لامتلاكها موهبة الغناء، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم بداية عام 2020 بحسب موقع هوليوود ريبورتر.