«بلوم مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لدعم مشروعات تمكين المرأه الريفية

وقع محمد أوزالب العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر والدكتوره مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون لدعم مشروعات تمكين المرأه الريفية اقتصاديا فى مجال استخلاص الزيوت من النباتات العطرية وتحويل المخلفات إلى سماد عضوى.



وقال محمد أوزالب ان بنك بلوم مصر يولى اهتماما كبيرا فى ظل برنامجه للمسئولية المجتمعية بالمشاريع التى تهدف إلى التنمية المستدامة ودفع مجال الاستثمار بشكل عام وتنفيذ الاتجاه القومى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مشروعات المرأة المصرية وذلك لدعم الاقتصاد المصرى وإيمانا من البنك بدوره المجتمعى وفقا لإستراتيجيته التى تسعى إلى دعم هذا القطاع الهام الذى يخدم خطط واستراتيجيات التنمية للدولة.



الجدير بالذكر أن فكرة مشروع جهاز استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية وتحويل المخلفات إلى سماد عضوى تبنتها أكاديمية البحث العلمى وحصدت العديد من الجوائز من أهمها جائزة القاهرة الدولية للابتكار والميدالية الفضية بمعرض جينيف الدولى للابتكارات والميدالية الذهبية من وفد دولة فرنسا ودبلومة فخرية من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات وميدالية الصداقة السويسرية حيث يقوم الجهاز بتوفير الوقت والجهد من خلال تقليل مدة استخلاص الزيوت من النباتات العطرية من أسبوع إلى 4 ــ 12 ساعة واستخدام جهاز واحد بدل من أربعة أجهزة تقوم باستخلاص الزيوت العطرية وتحويل المخلفات إلى سماد عضوى.